Deuxième journée de European play-offs ce week-end et un choc entre les deux "favoris", le Standard et La Gantoise, est prévu ce samedi soir. Les Buffalos ont remporté leur première rencontre face à Westerlo alors que les Rouches partageaient l’enjeu contre le Cercle Bruges dans un match assez terne. Mais pour ce duel importantissime dans la course à l’Europe, les deux clubs devraient afficher leur meilleur visage. Dans l’Instalive de La Tribune ce lundi, Benjamin Deceuninck a confié s’attendre à une belle rencontre, surtout si les Liégeois l’abordent avec l’idée d’un pressing haut.

"On a vu le doute chez les Gantois qui étaient menés à la mi-temps, mais après les ressources offensives de La Gantoise sont quand même assez énormes. Mais samedi, à Sclessin, le Standard possède tous les ingrédients pour faire mal à la défense de Gand. Cette dernière me semble plus fragile qu’avant le départ de Ngadeu (pour la Chine), qui a pas mal bouleversé l’équilibre défensif de l’équipe. Il faut que le Standard joue ce match comme il a joué contre Genk et Bruges à domicile avec une volonté absolue de harceler l’adversaire très haut et là ça peut nous promettre un vrai très bon match de football."

La rencontre sera à suivre en radio et en direct commenté sur le site RTBF. be/sport.