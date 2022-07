Le Standard partage face au Borussia Monchengladbach en amical et clôture de sa préparation

Alors que la Pro League reprend la semaine prochaine, le Standard continue de parfaire ses gammes avant la reprise du championnat. Les Rouges affrontaient le Borussia Monchengladbach ce samedi après-midi.

Le Standard sera-t-il prêt pour le début de saison ? Après avoir enregistré sa première recrue cette semaine avec Noah Ohio, le Standard disputait un match amical face aux Allemands du Borussia Monchengladbach.

Et les Rouches ont partagé l’enjeu 1-1. Le 11 de départ était le suivant : Bodard, Noubi, Ngoy, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Amallah, Donnum, Dragus et Emond. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Emond et Kramer.

Ronny Deila, l'entraîneur du Standard, n'a effectué que quatre changements au cours des 90 minutes

Vendredi prochain, le Standard débute sa saison avec un déplacement du côté de la Gantoise.