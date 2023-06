Le Standard officialise le départ de Noë Dussenne, en fin de contrat

Le Standard a officialisé ce mercredi le départ de Noë Dussenne. Le capitaine des Rouches, dont le contrat arrive à expiration, n’a pas été prolongé et sera donc libre de s’engager où il le souhaite. En janvier, le club lui avait signifié que son bail ne serait pas prolongé avant que des rumeurs de prolongation refassent surface en fin de saison. Il n’en sera rien.

A 31 ans, le Montois va devoir se trouver un nouveau défi après son passage en Cité ardente. Avec 34 rencontres disputées sur les 40 possibles en Pro League cette saison, le défenseur était un taulier et avait hérité du brassard de capitaine. En quatre ans en bord de Meuse, Dussenne a tout connu avec les Liégeois : titulaire, remplaçant, indésirable et déplacé dans le noyau B avant une rédemption et un rôle de capitaine.

Après Mons, Tubize, le Cercle, La Gantoise et le Standard, le défenseur pourrait donc bien connaître un sixième club belge dans sa carrière.