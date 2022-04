Le Standard meilleur club formateur belge, l’Union Saint-Gilloise en mauvais élève

Ce lundi, le Centre International d’Etude du Sport (CIES) a publié une étude sur les clubs européens qui possèdent le plus grand pourcentage de minutes disputées avec des jeunes formés au club depuis le début de la saison 21/22. En Belgique, c’est le Standard qui domine ce classement tandis que l’Union Saint-Gilloise, actuel leader du championnat belge, se retrouve bon dernier.

Le CIES a analysé la part de temps de jeu accordée aux jeunes formés dans un club et ce dans 40 championnats à travers le monde. Au Standard Liège, 12 joueurs (Arnaud Bodart, Hugo Siquet, Nicolas Raskin, Ameen Al-Dakhil ou encore Alexandro Calut) représentent 23,1 % du total des minutes jouées au sein du club. En haut de ce classement, on retrouve le RC Genk avec 18,9%, 18,8 % pour le Cercle Bruges, 17,1 % pour le FC Bruges et 15,7 % à Anderlecht. Vincent Kompany a donné du temps de jeu à 8 jeunes (dont Anouar Ait El Hadj, Marco Kana, Yari Verschaeren) formés au club anderlechtois. Seul le Standard de Liège fait mieux.