Le Standard, le racisme ou encore la CAN, Michel-Ange Balikwisha passe "sur le gril d'Erik Libois"

Malgré sa pancarte dans le dos de « plus gros transfert entrant de l’histoire du Great Old » (6 millions d’euros), malgré ses galères au Standard, Michel-Ange Balikwisha n’a pas perdu son légendaire sourire. Il évoque le racisme, Radja Nainggolan, l’ADN rouche, Stephen Curry, la finition, la CAN, les clauses de buts marqués, Novak Djokovic et l’Union St-Gilloise. Mais aussi Charles De Ketelaere, les statistiques, Didier Frenay, la lutte pour le titre, Paul Onuachu, le Classico, David Beckham, la loi de 1978 et Michael Frey. Et bien sûr… la Chapelle Sixtine. Michel-Ange Balikwisha passe « Sur Le Gril »