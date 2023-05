Le Standard humilié par le Cercle Bruges pour son dernier match à domicile

Il est grand temps que la saison se termine pour le Standard. Orphelins de Ronny Deila, qui a décidé de rejoindre la Venise du nord, les Rouches se sont inclinés 0-4 (!) face au Cercle Bruges sous les sifflets de leurs propres supporters. Pour son dernier match à domicile, le matricule 16 n’a pratiquement rien montré, si ce n’est un incroyable manque d’envie, et reste désormais sur 6 matches sans succès.

Pathétique de la première à la dernière minute, le Standard n’a jamais existé dans cette rencontre. Rapidement menés après l’ouverture du score de Marcelin (0-1, 7'), buteur à la suite d’un cafouillage sur corner, les Liégeois ont pu compter sur un Bodart des grands soirs (malgré le score…) pour sauver les siens à plusieurs reprises.

Seule éclaircie au tableau pour le Standard, la belle prestation de Canak. Le jeune Belge s’est démené et aurait même pu égaliser en première période mais il a manqué son face à face avec Majecki après avoir subtilisé le ballon à un adversaire (22').

Si les Rouches se sont montrés plus dangereux en fin de premier acte, ils sont revenus sur la pelouse en laissant leur rage de vaincre aux vestiaires. Denkey s’est d’abord amusé avec Dussenne avant de tromper Bodart d’une belle frappe du pied gauche (0-2, 51') et peu après l’heure de jeu, Francis, monté quelques minutes auparavant, a profité d’une perte de balle d’Alzate pour faire 0-3.

En fin de rencontre, dans l’indifférence générale, Ueda a planté le 4e et dernier but de la partie (90+2'), enfonçant encore un peu plus le Standard.

On retiendra les sorties de Dussenne et Cimirot, fidèles soldats, sous les applaudissements des supporters, pour leur dernier match sous la vareuse liégeoise à Sclessin. Des supporters qui n’ont pas manqué de laisser un petit message piquant à Ronny Deila, comme vous pouvez le voir ci-dessous : "Tu verras le traitement réservé aux traîtres".