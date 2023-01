Le Standard gâche ses occasions et concède le partage à Seraing

Encore raté pour le Standard. Menés au score, les Rouches ont arraché un point à Seraing mais restent sur une série de cinq matches sans victoire en championnat. Malgré de grosses opportunités, les Liégeois n’ont pas su émerger.

D’un côté : une victoire la semaine dernière. De l’autre : plus de victoire depuis deux mois. Le maintien contre l’Europe. Difficile de faire une opposition plus claire au stade du Pairay ce samedi après-midi à l’exception d’une chose : la zone géographique. Si le Standard et Seraing ne représentent pas les mêmes villes, six petits kilomètres séparent seulement leurs stades, une donnée suffisante pour qualifier cet affrontement de vrai derby qui n’en a pas l’appellation.

Dans une passe difficile, avec un terrain et des conditions délicates, le Standard savait pertinemment que le déplacement chez leurs voisins ressemblait à un véritable piège. Pour ne pas tomber dedans, les Rouches ont fait ce qu’il fallait en tout début de match en prenant le jeu à leur compte mais ce n’est pas la frappe hors cadre de Zinckernagel (4e) qui allait inquiéter les Métallos.

Plus en confiance après leur victoire la semaine passée à Ostende, ceux-ci ont eu beaucoup moins de scrupules. Pourtant totalement amorphes dans le premier quart d’heure, les joueurs de Jean-Sébastien Legros ont profité de leur première opportunité pour passer devant. Sur un corner de Vagner, Lepoint est venu au premier poteau pour tromper Bodart (17e).

Face à cette situation imaginée seulement par les plus pessimistes, le Standard a mis du temps pour se relever, beaucoup de temps. Elle aurait d’ailleurs pu être encore pire si Seraing s’était montré plus incisif sur ses maigres occasions. Le Standard pensait ensuite égaliser via Perica mais le Croate était signalé en position de hors-jeu au moment du centre de Dønnum (38e). Une position illicite confirmée par le VAR après un arrêt de jeu de plus de deux minutes.

Ce n’était finalement que partie remise. Vingt secondes après, Dønnum était de retour pour créer le danger et tenter sa chance. Grâce à la déviation d’Opare, ancien joueur du camp d’en face, le ballon est rentré dans les filets de Martin, permettant aux Liégeois d’égaliser avant de rentrer aux vestiaires (41e).