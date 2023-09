Le Standard Fémina, première équipe qui se professionnalise

Le Standard Fémina, club belge de football féminin, professionnalise ses joueuses. Il s'agit d'un des premiers clubs belges à le faire. Le club a des ambitions, il va donc proposer des contrats aux filles afin qu'elles puissent s'entrainer davantage en semaine. Un bémol toutefois: les conditions valables pour les hommes ne sont pas celles proposées aux femmes. Nous nous sommes rendus à l'Académie du Standard.

Un rythme plus adapté

Un petit-déjeuner toutes ensemble, suivi d'une séance de kiné, et d'un entrainement désormais en matinée, c'est le nouveau rythme pour ces joueuses. Et cela, c'est parce que l'équipe est passée professionnelle. Un rythme plus adapté, comme le confient Welma Fon, joueuse semi-professionnelle, et Noémie Gerlders, joueuse professionnelle: "C'est nettement mieux au niveau de la récupération parce qu'avant, l'année passée, on avait entrainement à 19 heures, après notre journée de travail ou d'études". "On rentrait chez nous, il était 23 heures, 23h30, on devait encore souper, et c'était reparti le lendemain".

Des salaires nettement inférieurs à ceux des hommes

Mais pour passer professionnel, le Standard Fémina a dû doubler son budget. La moitié de l'équipe est désormais sous contrat, là où il y a quatre ans, cela ne concernait que deux joueuses. Mais les salaires, par contre, sont toujours nettement inférieurs à ceux des hommes. "Ici, un salaire moyen, c'est entre 1500 et 2000 euros pour une fille, et un homme gagne peut-être 20.000 euros par mois," confirme Noémie Gerlders. "Après, le Standard a fait un énorme effort pour le Fémina. On voit déjà la différence par rapport à il y a quelques années."

Des salaires encore trop justes pour en vivre et qui poussent certaines à poursuivre leurs études ou un travail en parallèle.

On espère que les résultats suivront

A terme, l'objectif est que toutes les joueuses soient sous contrat. Les ambitions de l'équipe sont donc aussi plus importantes. "Nous, on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles, c'est donc normal que par rapport à cela, on espère que les résultats suivront" explique Ingrid Vanherle, directrice de la section féminine du Standard de Liège. "Les objectifs à long terme, c'est d'avoir une équipe qui, chaque année, peut jouer pour le titre, pour gagner la coupe. Et si on gagne le championnat, aller loin dans la Champions League, mais pour ça, il faut investir encore dans la qualité des joueuses, et qui dit qualité des joueuses dit aussi budget."

Le Standard est le premier à s'être lancé dans la professionnalisation. D'autres clubs comme OHL et Anderlecht ont suivi le pas, mais la route vers l'égalité hommes-femmes sur le terrain reste encore longue.