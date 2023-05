Le Standard Femina, le club le plus titré de Belgique, vise la Coupe 5 ans après avoir remporté son dernier trophée

Pour la première fois dans l’histoire du football féminin en Belgique, la finale de la Coupe se disputera ce jeudi de l’Ascension (18h00) au stade Maurice Dufrasne, à Sclessin. Une finale qui opposera le Standard Femina aux Genk Ladies. L’occasion pour l'équipe liégeoise de décrocher à nouveau un trophée, 5 ans après avoir remporté la dernière coupe, même si cette finale face aux Limbourgeoises s’annonce indécise dans un stade de Sclessin qui n’aura jamais attiré autant de monde pour un match du Standard Femina.

Après avoir terminé à la 3e place du championnat de Super League derrière Anderlecht et OHL, le Standard Femina entend bien boucler la saison en beauté en décrochant la Coupe de Belgique. Un match qui tient particulièrement à cœur Noémie Gelders, milieu de terrain de l’équipe liégeoise : " C’est sûr que pour nous c’est le match de l’année. A vrai dire, on ne s’attendait pas à arriver en finale. Ce n’était pas notre objectif initial mais on a réalisé de très belles performances en éliminant Anderlecht en huitièmes de finale et puis OHL en quarts avant d’écarter Zulte-Waregem en demi-finales. Je pense donc qu’on a amplement mérité notre place en finale. La coupe est donc devenue notre objectif principal ".

Comme ses équipières, la joueuse liégeoise rêve donc de brandir cette Coupe de Belgique, d’autant que cette finale se déroulera dans l’antre de Sclessin : " C’est un sentiment particulier de pouvoir disputer cette finale à domicile, devant nos supporters qui vont nous porter vers la victoire. Je pense que c’est la première fois que nous allons jouer devant autant de monde. En plus, il n’y a jamais eu de finale de coupe féminine dans ce stade donc on a beaucoup de chance et on espère attirer aussi de nouveaux supporters pour cette finale. Maintenant, ce sera à nous de gérer la pression et de respecter Genk qui possède une très bonne équipe. Les Limbourgeoises ont terminé juste derrière nous en championnat mais en quatre confrontations, on n’a pas encore réussi à les battre cette saison. Genk a même remporté le dernier duel, 2-0, lors des barrages. Je m’attends donc à un match compliqué mais c’est la victoire sinon rien. On doit tout donner car on n’aura pas droit à l’erreur ".

Le dernier trophée du Standard Femina remonte à 2018

Alors qu’il ne reste qu’une étape à franchir pour ponctuer en beauté un parcours remarquable en Coupe, le Standard Femina jouera gros ce jeudi de l’Ascension face au KRC Genk. Il faut dire que le Standard Femina n’a plus rien gagné depuis 2018 et une victoire en Coupe alors que son dernier titre a été remporté un an plus tôt. Cinq ans sans le moindre trophée, c’est beaucoup et ça fait tache surtout pour le club féminin le plus titré du pays avec 20 titres de champion de Belgique, 8 coupes de Belgique, 7 Super Coupe de Belgique, 2 BeNe SuperCup et un titre de BeNeLeague. L’occasion est donc belle d’ajouter enfin un nouveau trophée dans la vitrine du club comme l’espère Stéphane Guidi, l’entraîneur du Standard Femina : " C’est clair que cela nous tient à cœur. Il y a longtemps que le club n’a plus rien gagné. Je pense que c’est le moment ou jamais. 777 Partners, les nouveaux propriétaires du club n’ont pas encore gagné de trophée, donc ce serait peut-être bien de leur offrir une première coupe. C’est aussi important pour les joueuses, le staff, les supporters et le club en général. Maintenant, je me méfie de Genk qui nous a souvent posé des problèmes. On devra être à 100% dans cette finale mais je veux voir un beau match avec du spectacle dans ce stade de Sclessin qui ne demande qu’à vibrer. Je veux aussi voir les valeurs qui sont les nôtres comme la solidarité, la grinta et la passion ".

Devant plus de 7000 supporters à Sclessin

Pour cette finale à Sclessin, le Standard a mis sur pied une grande opération pour attirer le plus de monde possible à cette finale. Plus de 7000 billets avaient déjà été vendus ce mardi. Le club liégeois espère battre le record de fréquentation pour un match de foot féminin organisé en Belgique mais surtout promouvoir le football féminin comme le souligne Ingrid Vanherle, la Directrice de la section féminine du Standard : " Nous voulions avant toute chose organiser une grande fête pour le foot féminin en Belgique. On a pris cette décision au mois d’octobre alors qu’on ne savait pas encore que nous serions en finale. Maintenant que nous y sommes, on ne peut pas passer à côté. Je dirais même qu’on se doit de lever la coupe cette année, surtout avec le soutien du public pour nous porter vers la victoire ".

De son côté, Pierre Locht, le CEO du Standard attache énormément d’importance à son équipe féminine " L’objectif est d’attirer un maximum de monde pour assister à cette finale. Le football féminin est en plein boum. Il y a une dynamique générale qui se passe en Europe au niveau. En Belgique, la Division 1 chez les filles passe entre les mains de la Proleague. C’est une nouvelle étape vers la professionnalisation du foot féminin. En tant que grand club, je pense que nous avons un rôle à jouer, surtout que nous sommes toujours le club le plus titré dans l’histoire du foot féminin en Belgique. Donc, on veut rester un club phare dans le développement du foot féminin. On a un centre de formation de très haut niveau pour les filles qui est vraiment comparable aujourd’hui à ce qu’on fait pour les garçons. Et donc, nous avons l'ambition de professionnaliser l’équipe du Standard Femina et cela dès la saison prochaine ".