Le Standard Fémina ambitionne de professionnaliser ses joueuses

La situation actuelle n’est par ailleurs pas optimale pour les joueuses de l’équipe liégeoise, qui travaillent ou étudient en plus de pratiquer le football. "Elles ont des journées pleines, certaines ont une heure et demie de route pour rentrer chez elle après les entraînements le soir, elles n’ont pas forcément le temps de bien se reposer ou de se nourrir. Certaines ont pris la décision de quitter leur travail actuel et nous avons trouvé des solutions pour elles."

Le Standard Fémina se targue ainsi d’être le premier club féminin à professionnaliser ses joueuses et croise les doigts pour que cette décision fasse des émules en Belgique : "On espère augmenter le niveau du championnat et que d’autres clubs fassent pareil que nous", a ajouté la directrice, bien consciente qu’elle risque de perdre certains éléments.

Le club affiche désormais cette volonté de renouer avec le top, après avoir régné sur le foot féminin en Belgique avec sept titres consécutifs entre 2011 et 2017.