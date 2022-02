Le Standard en visite à Genk, des (mauvais) souvenirs plein la tête

La saison 2020-2021 a été un grand cru pour les Limbourgeois. Genk a remporté la Coupe de Belgique en battant… le Standard (2-1) et a terminé 2e du championnat, sous les ordres de l’ex-coach anderlechtois, John van den Brom.

Pendant l’été, la direction limbourgeoise avait réussi à garder ses cadres mais l’équipe n’a jamais retrouvé le niveau de la saison passée. Genk a été éliminé en tour préliminaire de la Champions League et n’a réussi qu’à marquer 5 points en 6 matches d’Europa League. van den Brom a pris la porte début décembre à l’époque Genk était 8e en Pro League… Deux mois plus tard Bernd Storck a pris la place du coach néerlandais et Genk est toujours bloqué à la 8e place…