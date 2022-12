Le Standard en dessous de tout, comme une impression de déjà-vu

Ce mardi soir, le Standard n’a pas été au rendez-vous sur la pelouse de l’Antwerp (4-0), c’est le moins que l’on puisse dire. Pour leur retour à la compétition, les Liégeois ont montré un visage très très pauvre.

On le savait depuis quelques mois : cette saison allait être particulière. Avec la Coupe du monde en hiver, les joueurs se sont arrêtés pendant plus d’un mois avant de reprendre les compétitions domestiques. Pour beaucoup, c’était presque une nouvelle saison qui démarrait donc cette semaine. Et, pour le Standard, la prestation ressemblait étrangement à ce qui était produit la saison dernière et non pas à ce qu'il montrait depuis l’arrivée de Ronny Deila.

Après un début de saison très compliqué, auréolé de quatre points sur quinze, les Liégeois avaient réussi à renverser la tendance en remportant six de leurs sept matches suivants pour revenir dans la première partie du tableau avec de réelles ambitions. En revanche, la fin de la première partie de saison a été plus délicate avec une très courte victoire à Dender au tour précédent de la Coupe de Belgique mais surtout deux défaites en championnat : à Eupen et contre l’Union.