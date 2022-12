Le Standard doit se relever après la claque anversoise sur la pelouse de La Gantoise (direct audio et commenté à 20h30)

Après l’humiliation subie à l’Antwerp en Coupe de Belgique, le Standard est de retour en championnat en se déplaçant du côté de La Gantoise pour le compte de la 18e journée de Pro League.

Les pensionnaires de la Ghelamco Arena, qui ont éliminé le Cercle Bruges à l’issue des prolongations ce mardi, occupent actuellement la cinquième place du classement, à trois points de Bruges. Sur une plutôt bonne lancée, Gand compte bien profiter de cette rencontre pour frapper un grand coup contre l’un de leurs concurrents directs dans la course aux playoffs.

En face, le Standard a proposé un jeu très pauvre face au Great Old en milieu de semaine et reste sur deux défaites en championnat. Les joueurs et le coach l’ont eux-mêmes confirmé : la situation est délicate entre les affaires liées à certains joueurs (Selim Amallah mais surtout Nicolas Raskin) et le manque de confiance. À cinq points de leurs adversaires du jour et à huit du top 4, les Rouches n’ont pas le choix et doivent prendre des points pour récupérer de la confiance, mais aussi pour continuer à croire aux playoffs 1.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors de la première journée, une rencontre qui s’était soldée sur un partage 1-1 avec une exclusion rapide de Calut et une égalisation en toute fin de rencontre de Dussenne.

La rencontre sera à suivre en direct commenté sur notre site internet et en radio.