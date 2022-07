Le Standard déroule grâce à ses jeunes en match amical, l'Union arrache un match nul

Après deux défaites, le Standard relève la tête et a remporté mercredi son premier match de préparation face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles.

Alors que le score était d'un but partout à la mi-temps, le nouveau coach liégeois, Ronny Deila, a changé l'intégralité de son onze de base. Les Rouches se sont finalement imposés 5 buts à 1 grâce notamment à sa jeune garde : Brahim Ghalidi (50e et 89e) et Lucas Noubi (57e), 17 ans chacun.

C'est aussi la jeunesse qui a permis à Genk de l'emporter 2-1 face à Utrecht. Alors que les Limbourgeois étaient menés 0-1, Andras Nemeth (19 ans) et Bilal El Khannous (18 ans) ont mis les leurs aux commandes et leur ont permis de repartir avec une victoire.