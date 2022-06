Le Standard débute contre Gand, un choc Bruges-Genk dès la première journée : découvrez le calendrier Pro League 2022-2023

Un calendrier bien difficile à organiser pour la Pro League. En cause, la coupe du monde au Qatar qui aura exceptionnellement lieu en hiver cette année. Le calendrier est donc chamboulé cette saison, avec une compétition qui commence une semaine plus tôt et se terminera deux semaines plus tard que d’habitude. Avec 317 jours de compétition, cette saison sera donc la plus longue jamais disputée.

Cette saison sera la dernière sous le format actuel. Dès 2023, la Pro League fera peau neuve. Ou plutôt recyclera, puisqu’on revient à un système avec 16 équipes (contre 18 actuellement), ce qui signifie qu’il y aura cette saison trois équipes reléguées.

Le calendrier de D1B, rebaptisée Challenger Pro League, a également été dévoilé et est disponible ici.