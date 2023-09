Le Standard de Liège s’offre (enfin) du renfort : Issac Hayden débarque en prêt de Newcastle

Cité avec insistance en bord de Meuse depuis quelques jours, Isaac Hayden débarque bel et bien au Standard de Liège. Le milieu de terrain est prêté un an sans option d’achat par son club, Newcastle United. Avec ce renfort, les Liégeois s’offrent un joueur qui a disputé plus de 100 rencontres avec les Magpies en Premier League.

C’était dans l’air, le mercato allait s’animer aux abords de Sclessin. À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, les Rouches enregistrent donc une arrivée dans un secteur du jeu qui en a bien besoin. "Isaac est un joueur de qualité avec de l’impact physique et du leadership. Il va aussi apporter sa grande expérience acquise sur les terrains de Premier League à ses nouveaux coéquipiers et je suis convaincu qu’il va beaucoup nous aider cette saison" déclare Fergal Harkin.

Hayden pourrait bien ne pas être le seul à traverser la Manche. Un retour de Moussa Djenepo est également attendu.