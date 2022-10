Le Standard de Liège joue aux jeux vidéo avec les enfants du CHC MontLégia

L’association Play4Kids lance officiellement ses activités ce mardi 25 octobre, au CHC MontLégia à Liège. Active depuis cet été, Play4kids est une asbl qui soutient les enfants hospitalisés par le biais… Des jeux vidéo !

En effet, des bornes de jeux vidéo vont être installées au CHC MontLégia et plusieurs joueurs de l’équipe première du Standard de Liège viendront jouer avec les enfants ce mardi dans ce nouvel "espace détente de la Fondation du Standard de Liège" au sein du bâtiment. L’expérience est intégralement pensée et réalisée en collaboration avec les services pédiatriques et de soignants de l’hôpital.