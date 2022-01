Le Standard de Liège en tête du championnat… de division 3 de futsal

Ne vous y trompez pas, les Renaud Emond, Joao Klauss et autres Jackson Muleka n’augmentent pas leur compteur buts en salle chaque week-end. Pas plus qu’Arnaud Bodart et son nombre de cleans sheets. Mais, si les différents noms des joueurs présents dans l’effectif ne diront peut-être pas grand-chose aux amateurs de football, ils n’en restent pas moins des pointures dans leur domaine.

Le gardien Fabrice Genchi, formé au club, a été international dans les salles. Autre Diable Rouge des parquets, Hicham M’Rabet a également représenté le Maroc en Coupe du Monde où il avait atteint les quarts de finale. Le Bruxellois a d'ailleurs déjà remporté le Soulier de bronze, équivalent d’une chaussure plus dorée et bien connue des suiveurs de Pro League.

D’autres ont notamment déjà évolué en Division 1 à la Ligue et gagné la Coupe de Belgique comme Mourad Al Mokhlis. Véritable artificier de son équipe, Allal Messaoudi, passé à Eupen chez les jeunes, a inscrit la bagatelle de 36 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues. Un effectif avec de belles individualités qui ont donc su s’accorder pour atteindre les sommets du classement.