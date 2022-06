Le Standard de Deila lance sa saison par un succès contre Manage

Le Standard a remporté le premier match amical de sa saison. Les "Rouches" version Ronny Deila se sont imposés face au CSE Manage sur le score de 1-3. Surpris dès la deuxième minute par un but de Scohy, les Liégeois ont rapidement réagi et ont décroché la victoire.



Renaud Emond a égalisé dès la sixième minute. Mais c’est en deuxième mi-temps que le Standard a fait la différence. Le jeune médian Lucas Vankerkhoven (60e) et l’attaquant Denis Dragus (64e) ont marqué coup sur coup après l’heure de jeu. Mouad El Fanis, un autre jeune de l’Académie (18 ans), a fixé le score final à 1-4 (86e).