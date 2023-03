Le Standard de Deila chasse une "victoire indispensable" à Ostende malgré une préparation en dernière minute

Revers de la médaille, les longs déplacements effectués par les internationaux. Certains d’entre eux ont seulement effectué leur retour ce jeudi et ne reprendront donc les entraînements que vendredi, soit… 24 heures avant la rencontre programmée à Ostende.

Une situation que regrette l’entraîneur norvégien qui commence malgré tout à être habitué : " Vous savez, ce n’est pas la première fois mais je ne suis pas le seul coach dans le cas. C’est pareil dans de nombreux clubs comme ici au Standard où la plupart des joueurs sont internationaux. On n’a pas vraiment le choix et il faut pouvoir s’organiser. Bope Bokadi, William Balikwisha et Kostas Laifis ne sont rentrés que jeudi et ils ne s’entraîneront donc que demain, soit la veille du match. Je vais parler avec eux pour savoir comment ils se sentent mais je pense qu’il ne devrait pas y avoir de problèmes ". Pour affronter Ostende, Ronny Deila pourra donc compter sur la quasi-totalité de son noyau, à l’exception de Barrett Laursen (Le défenseur danois est retourné dans son pays suite à des problèmes d’ordre privé) ; Ibe Hautekiet, qui a connu des complications après son opération du pouce ; et de Nathan Ngoy, qui devrait reprendre les entraînements très prochainement.