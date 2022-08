Le Standard coule à Sclessin face à OH Louvain et subit sa première défaite à domicile

La première partie de la rencontre est dominée par les Liégeois, qui se créent la plus grosse occasion via Renaud Emond mais la déviation en un temps de l’attaquant est bien repoussée par Valentin Cojocaru . Les troupes de Ronny Deila montrent alors de belles choses mais sont imprécises dans les derniers gestes.

En face, les hommes de Marc Brys ont un objectif bien précis en tête : partir en contre. Une stratégie qui s’avère finalement payante puisque les visiteurs ouvrent le score sur leur première occasion, à la 35e minute. Mathieu Maertens est brillamment lancé en profondeur par Kristiyan Malinov et sert Jon Dagur Þorsteinsson qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond d’un but vide.