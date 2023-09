Le Standard compte sur le retour de Steven Alzate samedi à OHL pour repartir du bon pied

Après avoir remporté sa première victoire de la saison à Eupen, 1-3, le Standard est retombé dans ses travers le week-end dernier. Les Liégeois, qui n’ont pu faire mieux qu’un triste 0-0 face à Westerlo, entendent bien renouer avec le succès ce samedi à Louvain. En panne d’inspiration lors de son dernier match, le Standard, pourra compter sur le retour de Steven Alzate pour espérer l’emporter face à OHL.

On pensait que la victoire au Kehrweg face à l’AS Eupen allait servir de déclic au Standard, qui a loupé son début de saison, mais le partage concédé à Sclessin face à la lanterne rouge, s’apparente à un nouvel échec.

Carl Hoefkens, l’entraîneur du Standard, reconnaît que son équipe a manqué d’efficacité devant le but adverse même si, selon lui, il y a des enseignements positifs à retirer de ce match : " C’est vrai que le résultat est décevant mais je trouve que le jeu développé était intéressant jusqu’aux… 16 mètres. Le dernier geste a souvent fait défaut. C’est un problème récurrent.

Notre assise défensive est très bonne. Nous n’avons pas encaissé de buts pour la première fois cette saison. Le Standard possède d’ailleurs une des meilleures défenses de la Proleague (la 3e, derrière l’Antwerp et le Racing Genk) mais nous éprouvons trop de difficultés à marquer. On travaille toutefois les automatismes avec les nouveaux joueurs et je suis convaincu que cela va commencer à porter ses fruits ".

Avec Alzate mais sans Laifis

Pour remédier à ce manque d’efficacité offensive, Carl Hoefkens se réjouit de pouvoir à nouveau compter sur Steven Alzate. Le milieu de terrain colombien était suspendu face à Westerlo après son exclusion à Eupen.

Le joueur, à nouveau prêté par Brighton, devrait permettre de résoudre le manque de créativité dans l’entrejeu comme le confirme le T1 du Standard : " C’est vrai que Steven nous a manqué contre Westerlo. C’est un joueur qui a de l’expérience et du métier. Un meneur de jeu qui peut apporter le danger en zone offensive. Il est certes précieux défensivement mais aussi efficace en attaque. Il trouve facilement les intervalles et je trouve que son entente avec Isaac Hayden est appréciable. On a pu le voir à Eupen et j’espère que cela fonctionnera aussi bien ce samedi à Louvain ".

Avec le retour de Steven Alzate, Carl Hoefkens peut donc pousser un ouf de soulagement même s’il ne veut pas entendre parler d’une quelconque dépendance envers son joueur colombien : " Il n’y a pas d’Alzate-dépendance. Steven est très précieux vu son profil mais d’autres joueurs du noyau peuvent aussi reprendre son rôle comme William Balikwisha par exemple. On l’a vu par moments contre Westerlo mais c’est vrai qu’avec son expérience et ses qualités, Steven Alzate a évidemment sa place dans l’équipe ".

Carl Hoefkens devrait donc confier les clés du jeu liégeois à son meneur colombien qui sera logiquement titulaire ce samedi. L’entraîneur des rouches ne pourra toutefois pas compter sur l’intégralité de son noyau puisque Kostas Laifis, blessé à Eupen, souffre d’une déchirure à l’arrière de la cuisse. Le défenseur chypriote sera encore absent pour plusieurs semaines alors que Romaine Mundle, l’ailier britannique, il est également indisponible suite à une blessure à la cheville.

Un programme démentiel

Le Standard, qui occupe la 13e place, avec seulement 7 points sur 24, ne peut plus se permettre de dilapider des points comme ce fût le cas lors de ce premier tiers de compétition, surtout qu’après Louvain, c’est un programme démentiel qui attend les Liégeois avec des rencontres face au Club de Bruges, Anderlecht, la Gantoise, Malines, l’Antwerp et Genk.

Une raison supplémentaire pour renouer avec la victoire dès ce samedi à OHL même si le calendrier ne semble pas trop effrayer Carl Hoefkens : " Le calendrier ne me pose aucun problème. Je vais même dire que je m’en fous complètement (sic). Je pense que nous pouvons faire quelque chose contre chacune de ces équipes et même davantage contre les équipes du top qui veulent vraiment jouer au football pour gagner.

Ce sera certainement une bonne chose pour mon équipe qui a éprouvé certaines difficultés contre des adversaires plus prudents qui jouent avec un bloc bas et ne pensent qu’à défendre. Je ne me préoccupe donc pas du nom de l’équipe contre qui nous allons jouer mais une chose est sûre, on va aller à Louvain pour gagner même si ce sera compliqué à Den Dreef. Il n’y a aucune rencontre facile, on a déjà pu le voir depuis le début de la saison, mais le Standard doit jouer tous ses matches pour les gagner, c’est aussi simple que cela ".