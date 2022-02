Le Standard capitule sur une boulette de Bodart face à 10 Gantois

Il fallait un miracle au Standard, il n’est, comme on pouvait le prévoir, pas arrivé… La Gantoise s’est imposée face aux Rouges 0 à 1 et conserve une belle place dans le haut du classement alors que les hommes de Luka Elsner n’en finissent pas de dégringoler. Grâce à une boulette de Bodart deux minutes avant la fin du temps réglementaire, les Buffalos ont ouvert le score pour gagner logiquement ce match.

Il faut rester prudent mais on peut dire que le Standard doit maintenant davantage regarder derrière que devant et que la croix sur les play-offs semble de plus en plus concrète. Les Rouges n'ont remporté qu'une seule rencontre sur les dix dernières disputées en championnat et se retrouvent pour le moment à la quatorzième place, à quelques points seulement au-dessus d'Eupen et de Zulte.