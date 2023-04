Le Standard bien parti pour le top 8, Anderlecht sous pression, Seraing en D1B : les enseignements de la 32e journée de Pro League

Trois équipes sont déjà qualifiées pour les Champions Play-Offs : Genk, l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp. Le trio de tête se tient d’ailleurs en 4 unités et avec la division des points pour les play-offs, l’écart sera encore resserré. D’autant plus que Genk s’est incliné sur la pelouse du Standard et l’Union a partagé sur la pelouse de Gand. Ce qui a permis à l’Antwerp, tombeur du Cercle de réduire l’écart.

Reste à savoir qui accompagnera les trois candidats au titre. Pour l’instant, c’est La Gantoise qui occupe la quatrième place. Mais suite à leur partage face à l’USG, les Buffalos ont vu le Club Bruges, vainqueur face à Seraing, recoller au même nombre d’unités. Seul un plus grand nombre de victoires permet à Gand de rester devant les Brugeois. Trois points derrière, on retrouve le Standard, tombeur de Genk, qui peut encore espérer intégrer le top 4 en cas de faux pas de leurs concurrents directs.

Gand aura le désavantage de devoir gérer son quart de finale de Conference League face à West Ham entre son déplacement à Malines, qui n’a plus rien à jouer, et la réception d’Ostende, qui pourrait déjà être relégué. Bruges devra éviter le piège de Westerlo, qui se bat encore pour une place dans le top 8 et la réception d’Eupen qui pourrait encore avoir besoin de points pour se sauver. Le Standard reçoit, lui, Charleroi dans un match toujours tendu et se déplacera ensuite à l’OHL, peut-être déjà en vacances.