Le Standard avec Wilfried Kanga à Charleroi : "Il pourrait même commencer dimanche"

Après un début de saison compliqué et une seconde défaite d’affilée concédée face à l’Union Saint-Gilloise, 0-1, le Standard se déplace à Charleroi ce dimanche. Un choc wallon sous haute tension entre deux équipes sous pression puisque le Sporting, qui a également subi une déconvenue il y a 8 jours au Cercle de Bruges, 2-0, n’a engrangé qu’un petit point sur six.

A Sclessin, l’état d’alerte n’a pas encore été décrété. Carl Hoefkens reste calme et lucide. Le Lierrois est bien conscient des lacunes actuelles de son équipe mais ce dimanche il pourra compter sur l’apport d’une nouvelle recrue. Wilfried Kanga, le nouvel attaquant fraîchement débarqué en bord de Meuse est opérationnel. Le joueur ivoirien, prêté par le Hertha Berlin pourrait rendre de précieux services à une équipe qui manque cruellement de poids offensif. Le coach liégeois pourrait dès lors le titulariser dimanche : " Wilfried est prêt pour jouer. Il a suivi une bonne préparation et disputé plusieurs matches amicaux avec le Hertha. C’est possible qu’il commence dimanche. Il est grand et costaud. Il sait aussi garder le ballon et marquer des buts. C’est ce qu’on demande évidemment aux attaquants. Ce joueur a aussi pas mal d’expérience et de métier. Son apport devrait être profitable aux jeunes joueurs de l’équipe. Je suis donc très satisfait de son arrivée au Standard ".

Contrairement au match face à l’Union, Carl Hoefkens pourra également disposer de Cihan Canak. Le jeune Verviétois, est rétabli de sa blessure à la cheville, ce qui réjouit l’entraîneur du Standard : " Je suis content de pouvoir compter sur lui. Il a montré de belles choses à l’entraînement et mentalement il est très fort. Il est motivé à l’idée de jouer et il est prêt. Il fera donc partie du groupe repris pour le déplacement à Charleroi ".

Sans Barrett Laursen et William Balikwisha

Le Standard ne s’alignera toutefois pas au complet à Charleroi. William Balikwisha est suspendu suite à son exclusion contre l’Union. Il pourrait être remplacé par Cihan Canak ou Romaine Mundle, le jeune Britannique formé à Tottenham. " C’est un jeune joueur qui a faim, comme il l’a montré quand il est monté au jeu à Saint-Trond et contre l’Union. Je n’ai pas encore pris la décision mais j’ai effectivement le choix entre Romaine et Cihan ". Enfin, l’arrière-gauche, Barett Laursen est également indisponible. Le Danois s’est blessé au mollet à l’entraînement. Il pourrait céder sa place au jeune Noah Dodeigne qui a laissé une belle impression à son entraîneur " C’est possible qu’il soit titulaire à la place de Barrett sur le flanc gauche de la défense " a déclaré Hoefkens en conférence de presse. " Je suis content de ce que Noah a montré jusqu’à présent à l’entraînement mais j’ai aussi d’autres options ". Sans trop en dire, le coach du Standard pourrait aussi proposer un 3-5-2 à la place du 4-3-3 habituel. Une option qu’il n’exclut pas en fonction des joueurs dont il dispose.

D’autres renforts attendus à Sclessin

Carl Hoefkens espère encore l’arrivée de nouveaux transferts : " C’est nécessaire pour apporter de l’expérience et de la concurrence au groupe. J’attends encore d’autres joueurs et je sais que les dirigeants travaillent d’arrache-pied pour renforcer l’équipe. Je reste donc patient et confiant. Le mercato est loin d’être terminé. Cela dit, le groupe actuel ne manque pas de qualités mais certains joueurs doivent encore élever leur niveau de jeu et montrer qu’ils sont dignes de porter le maillot du Standard ".