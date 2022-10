Le Standard avec quelle défense pour affronter le Sporting d'Anderlecht lors du clasico ?

Alors que le Standard était sur son petit nuage dimanche dernier après sa démonstration face à l’Antwerp, l’équipe de Sclessin est retombée les pieds sur terre mercredi soir à Malines. Un coup d’arrêt après une série de 18 points sur 21. Les Liégeois ont toutefois l’occasion de repartir de bon pied ce dimanche lors du clasico même si plusieurs interrogations subsistent quant à l’équipe qu’alignera Ronny Deila face aux Bruxellois.

Gojko Cimirot, devenu incontournable dans l’axe de la défense liégeoise, a été touché aux ischios mercredi à Malines (une blessure qui a complétement désorganisé la défense liégeoise). L’international bosnien ne souffre finalement pas d’une déchirure mais d’une blessure musculaire comme l’a confirmé le coach liégeois : " La blessure de Gojko est moins grave que prévue mais sa participation au match de dimanche reste toutefois incertaine. En revanche, Kostas Laifis et Nathan Ngoy, qui souffraient d’une blessure identique, sont à présent rétablis. Ils pourraient donc être en mesure de jouer dimanche ". Un soulagement pour Ronny Deila qui pourra donc compter sur ces deux joueurs pour affronter le Sporting d’Anderlecht. On pourrait donc assister au retour de l’expérimenté joueur chypriote dans le onze de base à la place de Cimirot si ce dernier n’était pas prêt à tenir sa place. Kostas Laifis pourrait donc composer la charnière défensive aux côtés de Bope Bokadi et du capitaine Noé Dussenne. A noter que Gilles Dewaele, qui se plaignait lui aussi des ischios, a été préservé et est jugé apte pour le service.