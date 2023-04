Le Standard avec Philip Zinckernagel face à Charleroi

Alors que le Standard s’apprête à entamer le sprint final dans la lutte pour les Play-Offs, le baromètre est au beau fixe à Sclessin. Après avoir terrassé Genk, le leader du championnat (2-0), les rouches se sont effet replacés en ordre utile. Avant d’affronter Charleroi ce vendredi soir, le Standard, 6e, n’a besoin que d’un point pour décrocher son ticket pour les Europe Play-Offs. L’équipe de Ronny Deila n’a toutefois pas encore fait une croix sur les champions play-offs. A deux journées de la fin de la phase classique, le standard peut encore espérer intégrer le top 4 en cas de faux pas de la Gantoise et du Club de Bruges qui ne comptent que trois points d’avance mais avant toute chose, les regards sont tournés vers le choc wallon de ce vendredi.

C’est un Ronny Deila détendu qui s’est présenté face à la presse pour préfacer le duel face à Charleroi. Même s’il s’attend à un match compliqué, le coach norvégien se montre serein et confiant avant ce choc wallon : " L’état d’esprit est excellent et l’ambiance dans le groupe est au top après notre victoire face à Genk. On prend toutefois ce match très au sérieux. Charleroi est une bonne équipe, qui vient d’aligner plusieurs victoires. Une équipe bien organisée avec des joueurs rapides. Ce ne sera pas un match facile mai on jouera, comme chaque fois, pour les trois points, surtout à domicile, devant notre fantastique public ".

Ronny Deila sait aussi que Charleroi possède une équipe qui termine souvent ses matches en force. Ces dernières semaines, le Sporting a inscrit des buts importants en fin de match alors que le Standard, à contrario, entame souvent ses matches pied au plancher avant de connaître une petite baisse de régime en seconde mi-temps. " On connaît le jusqu’au-boutisme de Charleroi. A nous de rester concentrés jusqu’au coup de sifflet final et d’évoluer avec la même intensité durant toute la rencontre ".

Le retour des blessés

On connaît l’adage : Never change a winning team. Ronny Deila devrait reconduire le même onze de départ pour la 6e fois d’affilée. L’entraîneur du Standard pourra compter sur son joueur le plus efficace, Philip Zinckernagel. L’ailier danois, auteur d’un doublé face à Genk, avait dû quitter le terrain en seconde mi-temps mais il sera prêt pour le choc wallon : " Philip ne s’est pas encore entraîné cette semaine. Touché au mollet dimanche dernier, il est resté aux soins en début de semaine mais il va reprendre les entraînements ce jeudi et il sera en mesure de jouer vendredi face à Charleroi. C’est une très bonne chose quand on voit l’importance qu’il a prise dans l’équipe ". Ronny Deila se réjouit aussi de pouvoir compter sur le retour progressif des blessés avant les Play-Offs. " Les joueurs sont presque tous disponibles. Jacob Barrett Laursen a repris les entraînements. Ibe Hautekiet sera de retour en fin de semaine. Quant à Nathan Ngoy, il reprendra la semaine prochaine. Des retours qui tombent à pic, d’autant que cinq joueurs sont sous la menace d’une suspension " conclut le coach norvégien.