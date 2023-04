Le Standard à un point du top 8, Charleroi et Anderlecht en danger : les enjeux de l'avant-dernière journée de Pro League

Qui rejoindra les trois intouchables que sont le Racing Genk, l’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp dans le top 4 ? La Gantoise ou le Club Bruges ?

Les Buffalos pourraient frapper un grand coup ce week-end. Dimanche, à 16 heures, les troupes d’Hein Vanhaezebrouck se déplacent sur la pelouse de Malines, 13e, qui n’a d’ores et déjà plus rien à jouer. Trop loin du top 8 (11 points de moins que Charleroi) et sauvés depuis la journée précédente, les Malinois restent sur un faible 3/15 en Pro League avec notamment des lourdes défaites face à l’Antwerp (5-0), Bruges (0-3) et OHL (4-1 le week-end dernier). La Gantoise, certes fatiguée de son match contre West Ham en semaine, devrait faire le boulot.

De son côté, le Club Bruges a repris du poil de la bête depuis le départ de Scott Parker avec 3 victoires et 1 vilaine défaite à Courtrai (1-0). Si les Blauw en Zwart ne se montrent pas flamboyants offensivement, ils ont en revanche resserré les boulons en défense (1 but encaissé en 4 matches). Une défense qui devrait être mise à rude épreuve sur la pelouse de Westerlo, 4e meilleure attaque de l’élite, samedi soir. Ce déplacement s’annonce très compliqué pour les Brugeois qui s’étaient inclinés à domicile face aux Campinois lors du premier tour. De plus, Westerlo pourrait assurer sa place dans le top 8 en cas de victoire…

La Gantoise pourrait donc valider son ticket pour les Champion’s play-offs avec une victoire combinée à une défaite brugeoise et… à un faux pas du Standard, 6e, qui conserve encore un maigre espoir de qualification pour les PO1.