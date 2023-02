Le Standard a-t-il assez d’un seul homme pour remplacer Nicolas Raskin ?

Depuis plusieurs semaines déjà, Alzate évolue seul en six au départ des rencontres. Mais cette position d’Alzate pose questions.

Marc Wilmots tempère mais n’est pas convaincu à 100% : "Il peut occuper cette position. Il est toujours bien placé. Mais en tant que milieu défensif il n’est pas assez agressif, pas assez costaud. C’est un bon joueur au ballon mais il ne se projette pas."

Pour Nordin Jbari, Alzate ne semble pas vraiment en mesure d’occuper le poste laissé vacant par Raskin seul : "Le problème avec Alzate c’est que dans le système du Standard, Balikwisha commence avec lui, il part toujours en profondeur sur le côté droit. Et donc Alzate est toujours tout seul. Et là c’est compliqué."

"Deila, depuis le départ de Raskin, il a essayé de combler, de bricoler", explique Cécile De Gernier "Cimirot, à chaque match il monte à côté d’Alzate en renfort. Avec Raskin c’est sûr que c’était plus facile, on pouvait le faire jouer seul-là et il y avait une vraie énergie, ici, il faut bricoler. Même si en même temps, des milieux défensifs, il en a dans son effectif. Donc il veut absolument faire jouer Alzate-là, très bien. Mais alors il aura toujours des lacunes."

Will Still, dans le staff du Standard la saison passée, connaît bien Nicolas Raskin. Et il admet que le remplacer par un seul autre joueur n’est pas évident : "C’est compliqué, vraiment très compliqué. Aussi parce que c’était une personnalité. Il avait un impact dans le vestiaire, tout le monde l’écoutait. Nico c’est un bon gars, mais aussi un super joueur, très complet. Il récupère pas mal de ballons, mais il va vers l’avant et est capable de marquer, ça ne se remplace pas du jour au lendemain."