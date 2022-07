Le Standard, à dix depuis la 15e minute, arrache un partage inespéré face à La Gantoise en fin de partie (2-2)

Au retour des vestiaires, le Standard made in Deila souffre mais fait le gros dos. Cuypers bute à nouveau sur un Bodart qui s’est mis sur son 31 pour ce 1er match de la saison.

À l’heure de jeu, la chance frappe à la porte du Standard au moment où Lemajic trouve la latte (57'). Mais 3 minutes plus tard, Tissoudali, après une déviation de la tête du grand numéro 9, est à la bonne place et pousse le ballon au fond du but (1-1, 60').

En fin de match, Lemajic, magnifiquement servi par Kums, donne l’avantage aux Gantois d’une tête puissante (1-2, 79'). On pense alors que le score est scellé mais c’est sans compter sur la magie de Sclessin qui opère dès la 1ère journée. À la 89e minute, le jeune Canak, rentré 6 minutes plus tôt, élimine son adversaire et centre pour Dussenne, capitaine du soir, qui plante une tête rageuse pour arracher l’égalisation. 2-2 : score final!