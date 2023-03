Le stand-up est en plein développement à Liège

Les soirées dédiées au stand-up se sont multipliées ces derniers mois à Liège. Ces spectacles où un humoriste, seul en scène, interagit avec le public sont en plein développement à Liège. Des soirées sont organisées dans différents lieux. Il faut dire que la ville avait clairement du retard en la matière, par rapport à Bruxelles notamment où les Liégeois désireux de s’y essayer devaient se déplacer.

C’est le cas de Médéric Feuillen : "Quand on veut en faire, quand on se demande comment on rentre dans ce milieu-là… Il n’y avait rien à Liège. J’ai trouvé ça à Bruxelles. Et quand j’étais à Bruxelles, je me suis dit : "Pourquoi pas ramener un peu le concept à Liège ?"." C’est ainsi que l’an dernier le stand-uppeur liégeois est aussi devenu organisateur avec Ardent Comedy : "Pour le moment, vous avez les "open mic", des soirées ouvertes, où tout le monde peut venir et essayer pour la première fois ou tester des blagues. On a aussi tous les premiers lundis du mois, à la Comédie en Ile, un plateau, donc ce sont des artistes un peu plus confirmés. Dès mai, on va avoir plusieurs soirées. Le but c’est d’en avoir une voire deux par semaines.".