Le Stade Verviétois, nouveau club issu de la fusion entre le Stade Disonais et le CS Verviers, visera la Nationale 1

C’était dans l’air depuis quelques semaines mais c’est désormais officiel, le Stade Disonais, qui évolue en Division 2 ACFF, et le RCS Verviers, actif en 2e provinciale liégeoise, ont décidé d’unir leurs destinées. De cette union est né le Stade Verviétois. Un club qui, à partir de la saison prochaine, devrait devenir le fer de lance de l’est de la province de Liège, du moins côté francophone, derrière l’AS Eupen, pensionnaire de la Proleague. Le Stade Verviétois, dont l’équipe première évoluera au Stade de Bielmont, a l’ambition de rejoindre à court terme la Nationale 1.

La fusion des deux plus grands clubs de l’entité verviétoise a été entérinée officiellement il y a quelques jours. Le dossier a déjà été envoyé à l’Union Belge. Les premiers contacts remontent à l’année dernière. Les choses n’ont donc pas tardé. Les réunions se sont rapidement enchaînées et après des négociations rondement menées, un accord a été trouvé entre les comités des deux clubs pour donner naissance au Stade Verviétois. Une fierté pour Jean-Claude Bodson, l’actuel président du club de Dison : " C’était une volonté de la part des deux clubs. D’un côté, nous avons le Stade Disonais qui se porte bien sur le plan sportif avec un projet cohérent. Ces dernières années, l’équipe première n’a cessé de gravir les échelons pour atteindre la Division 2 ACFF mais les infrastructures à Dison nous empêchent d’évoluer plus haut et le comité n’est pas très étoffé. Je suis dirigeant depuis plus de 40 ans et je ne veux plus être seul en première ligne. De l’autre côté, Verviers, qui évoluait en nationale par le passé, a été mis en liquidation et puis radié en 2015. Le club a ensuite vécu une période très difficile mais depuis l’arrivée de Raphaël Boccardo il y a trois ans, Verviers a retrouvé une nouvelle dynamique en repartant de la 4e provinciale. Le club végète toutefois en 2e provinciale et ne suscite guère d’engouements auprès des supporters. Pourtant, Verviers a un nom, une histoire mais surtout un stade digne de la nationale. Cette fusion était donc devenue une évidence pour les deux clubs qui ont tout à gagner dans l’aventure, en n’oubliant pas de travailler en partenariat avec les deux communes".

Même son de cloche du côté des dirigeants du CS Verviers. Le président Raphaël Boccardo, qui a évolué en tant que joueur fin des années 90, se réjouit de replacer Verviers sur la carte du football belge : " Une ville comme Verviers se doit d’avoir un club de football dans les séries nationales. On a vite trouvé un terrain d’entente avec Dison. Tout le monde s’y retrouve sans vraiment faire de concessions. Le football va enfin revivre à Verviers qui entre dans une nouvelle ère ".

Une équipe en D2, une autre en P2 et près de 500 jeunes

Le Stade Verviétois, qui conservera le matricule 33 (celui du Racing Club Star Verviers), disposera donc d’une équipe fanion en D2, d’une équipe B en 2e provinciale ainsi que d’une trentaine d’équipes de jeunes, soit près de 500 joueurs au total. Ces équipes seront réparties sur trois sites. L’équipe première évoluera le samedi soir à Bielmont, le stade communal de Verviers, la P2 devrait jouer au même endroit le dimanche après-midi, alors que les jeunes se partageront le stade du Val Fassotte à Dison et le Panorama à Stembert où se produisait naguère le CS Verviers. Les différentes équipes évolueront sous des couleurs inédites : le blanc et le gris. " Nous avons fait ce choix afin d’éviter les jalousies. Et puis, il faut bien reconnaître que c’était un peu compliqué de marier le vert de Verviers avec le rouge et le bleu de Dison " argumente Jean-Claude Bodson. A noter qu’en déplacement, les joueurs verviétois évolueront en… orange et noir.

La nouvelle locomotive du foot verviétois

Les dirigeants du club fusionné n’ont pas peur d’afficher leurs ambitions. Les deux co-présidents sont sur la même longueur d’onde. L’objectif est clairement de viser la Nationale 1 affirme Jean-Claude Bodson : " Je rappelle que Dison est passé en deux ans de la 1re provinciale à la D2 amateurs. Le but était de se stabiliser en D2 mais j’espère que l’an prochain on jouera le Top 5 avant de rejoindre l’échelon supérieur dans deux ans. Je rêve de voir le Stade Verviétois jouer contre des équipes comme Liège, même si les sang et marine vont retrouver le foot professionnel, Visé, l’Olympic, La Louvière, les Francs Borains, Mons, Tubize ou encore Namur. Je pourrais ensuite me retirer avec le sentiment du devoir accompli ". Raphaël Boccardo, qui deviendra alors l’unique président, entend bien lui aussi propulser le Stade Verviétois en Nationale 1 : " Il faut se fixer des objectifs. Qui n’avance pas, recule, c’est bien connu. Nous sommes ambitieux à tous les niveaux. L’idéal serait d’avoir une équipe en P1 et une autre en Nationale 1 qui sera bien sûr la vitrine du club. J’espère que les supporters reviendront en masse pour assister à de belles affiches. On pense déjà aux matches de préparation où on pourrait par exemple rencontrer des équipes comme Eupen ou Liège même s’il n’y a encore rien d’officiel à l’heure actuelle ".

L’équipe première du Stade Verviétois devrait avoir fière allure. Christophe Kinet, ex-joueur du Football Club Liégeois, prolongé à Dison, sera l’entraîneur principal, épaulé par le buteur Guillaume Legros qui s’apprête à mettre un terme à sa carrière. Le noyau sera composé de 25 joueurs dont certains sont susceptibles de renforcer l’équipe de P2 si nécessaire. Dans l’effectif, on retrouve notamment un certain Dimitri Habran. L’ex-gardien de but du Standard, doublure de David Rico-Garcia, a prolongé d’une saison alors qu’il fêtera cet été ses… 48 ans.