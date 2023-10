Le "stack dating" ou quand les Z démystifient les rendez-vous amoureux.

Le "stack dating" leur permettrait par ailleurs de ne pas mettre trop d’enjeu dans cette rencontre. Le but est de réduire au maximum la pression et d’apparaître le plus naturel possible.

"Les 18-25 ans d'aujourd'hui (...) recherchent l'authenticité. Ils sont plus conscients d'eux-mêmes, ouverts et fluides dans leur façon de voir le genre, la sexualité et les rencontres que n'importe quelle autre génération avant eux (...) Ils adoptent une approche de la rencontre sans pression qui a ouvert la voie à un tout nouveau monde de types de relations significatives", explique le rapport de Tinder. Alors dans le but de ne pas perdre de temps inutilement, l’idée serait de jouer franc jeu dès le premier rendez-vous.