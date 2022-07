Le Sri Lanka pas prêt de sortir de la crise, selon le Premier ministre

Le gouvernement s'est déclaré en défaut de paiement en avril. Depuis des mois, le pays vit au rythme de coupures d'électricité quotidiennes, de rationnements des carburants et denrées alimentaires et d'une inflation galopante.

Le manque de devises étrangères ne permet plus d'importer suffisamment de nourriture, de carburants et autres produits essentiels.

Récemment, le pays a abaissé de 23 à 21 ans l'âge requis pour qu'une femme puisse travailler à l'étranger. Toutes les institutions gouvernementales "non essentielles" et les écoles ont reçu l'ordre de fermer jusqu'au 10 juillet afin de réduire les déplacements et d'économiser l'énergie.