Le Sri Lanka en crise relève massivement taxes et impôts

Le Sri Lanka, qui traverse une grave crise économique et négocie un plan d'aide avec le FMI, a annoncé mardi de fortes hausses des taxes et impôts dans tous les domaines afin de consolider ses ressources budgétaires.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s'applique à presque tous les biens et services est ainsi relevée de 8 à 12% avec effet immédiat, tandis que le taux d'imposition des sociétés passe de 24% à 30%.

Pour les particuliers, le seuil d'imposition sur les revenus a été abaissé à 1,8 million de roupies annuels (4.679 euros) contre 3 millions jusqu'à présent (7.799 euros).

Retour en arrière

Ces mesures constituent un retour en arrière par rapport aux importantes baisses d'impôts accordées par le président Gotabaya Rajapaksa après sa victoire aux élections de novembre 2019.

Selon le Premier ministre et ministre des Finances, Ranil Wickremesinghe, ces réductions d'impôts ont coûté chaque année 800 milliards de roupies (plus de 2 milliards d'euros) et ont sévèrement creusé le déficit budgétaire.

Les agences de notation et plusieurs économistes indépendants ont souligné que la politique décidée par le président Rajapaksa avait alimenté la crise financière qui frappe actuellement le pays.