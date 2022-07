Le Sri Lanka chasse son président : quelle est la genèse de cette crise ?

Notre correspondant, Sébastien Farcis, revient aux origines de cette révolution. Le déclencheur est bien sûr la hausse des prix qui a commencé en janvier de cette année mais le mouvement en tant que tel a démarré le 9 avril dernier quand une sorte de village a été construit devant le bureau du président afin de le pousser à démissionner. Démission qu’il a remise hier, par e-mail. Sébastien Farcis explique :

Les gens sont soulagés, c’est évident, mais ils savent que ça n’est bien sûr pas la solution à tous les problèmes. C’est juste le début d’une possibilité de reconstruire après la mauvaise gestion de Gotabaya Rajapaksa.

Parmi les facteurs de cette crise, on peut donc nommer le Covid qui a affecté le tourisme, dont l’île dépend énormément, et certaines décisions politiques désastreuses qui ont vidé les caisses de l’état. Les Rajapaksa constituaient en plus une véritable dynastie au sein du gouvernement. "C’était vraiment un clan qui s’était emparé du pays et qui, en fait, travaillait surtout pour lui-même. C’est tout cette dynastie corrompue qui a été renvoyée. Aujourd’hui, les gens espèrent qu’on puisse reprendre à zéro" conclut notre correspondant.