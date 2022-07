Le squelette des astronautes récupère mal d'un vol spatial.

Grâce à de nouvelles techniques d'imagerie en 3D, une étude menée sur 17 astronautes de la Station Spatiale Internationale (ISS) montre que la récupération reste incomplète, même au bout d'un an.

Les travaux ont démarré en 2015 à l'initiative de Steven Boyd, directeur de l'Institut McCaig pour la santé des os de l'Université de Calgary au Canada. Avec ses collègues, ils ont imagé les squelettes de 14 hommes et 3 femmes avant leur vol spatial, à leur retour sur Terre, puis six mois et encore 12 mois après leur atterrissage.

Ils ont notamment effectué des scintigraphies osseuses du tibia (qui supporte la quasi-totalité du poids du corps) et du radius (avant-bras) pour évaluer leur densité et leur résistance à la fracture. Tout en calculant les effets des exercices physiques pratiqués en apesanteur et au retour sur Terre.

Résultat : un an après le vol, 16 astronautes montraient une résorption incomplète du tibia, qui avait perdu jusqu'à 2% de sa densité osseuse.

Plus le séjour en orbite avait été long (de 6 à 7 mois,) plus le système osseux était endommagé. Après 12 mois, neuf des astronautes n'avaient pas complètement récupéré. Des dégâts comparables à une décennie de perte osseuse sur Terre, voire plus.