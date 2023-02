Le squat rue des Palais à Schaerbeek évacué : seulement 250 personnes ont été prises en charge

Du côté de Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, on affirme avoir trouvé une place pour 788 occupants de la rue des Palais depuis le mois de décembre. Près de 35 mille places sont disponibles et cela reste insuffisant mais, assure Benoît Mansy, le porte-parole, "dès qu’une place se libère, nous appelons chaque demandeur d’asile en donnant toujours la priorité aux personnes les plus vulnérables".

Il reste encore 120 personnes sur la liste d’attente. Benoît Mansy précise que "Fedasil ne prend en charge que les demandeurs d’asile et qu’à la rue des Palais, il y a aussi des personnes SDF, des personnes sans papiers, et des toxicomanes, qui ne relèvent pas de l’Agence fédérale".