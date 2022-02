Le square Montgomery fait de la place aux cyclistes

"Cet aménagement constitue un test de flux dans le cadre du réaménagement complet du rond-point dont la demande de permis d’urbanisme devrait être introduite par la Région d’ici la fin de l’année 2022", indique Bruxelles Mobilité.

Communes consultées

Le projet est mené par la Région. Mais la commune de Woluwé-Saint-Pierre qui a été consultée et sur laquelle se trouve le Rond-point, y trouve son compte. C’est une question de sécurité dit le Bourgmestre Benoit Cerexhe : "C’est LE lieu à Woluwé-Saint-Pierre et un des lieux à Bruxelles où il y a énormément d’accidents. La région travaille depuis de nombreux mois sur une sécurisation du Rond-Point Montgomery. Il y a eu toute une série de projets qui ne nous semblaient pas résoudre les problèmes de sécurité. Mais depuis quelques semaines, on a eu des réunions avec les trois communes concernées (Woluwé-Saint-Pierre, Woluwé-Saint-Lambert et Etterbeek) et la zone de police, et le projet nous paraît pouvoir être développé à titre d’essai. On verra bien. Et je suppose que la région reviendra vers nous lorsque le projet aura été mis sur pied".