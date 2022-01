Le sprinteur américain, Christian Coleman, de retour à la compétition après 18 mois de suspension

Après son couronnement aux Mondiaux de 2019, Coleman s’avançait comme un potentiel patron du sprint de l’ère post-Usain Bolt. Mais trois manquements aux obligations de localisation antidopage, synonymes de deux ans de suspension, ramenés ensuite à 18 mois, avaient brutalement interrompu sa carrière.

Après cette période qu’il a qualifiée de "dure" et "sombre", le natif d’Atlanta (Georgie) se dit plus mûr. "J’ai beaucoup appris sur moi-même, sur ce qui est le plus important dans la vie (et) comment faire la distinction entre moi comme personne et moi sur la piste", a-t-il expliqué à l’AFP vendredi.