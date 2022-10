Le Sporting de Charleroi se sépare d’Edward Still, Defays devient T1 ad interim

Les mauvais résultats du club carolo auront eu raison de la collaboration entre Edward Still et le Sporting Charleroi. Les deux parties se séparent après seize mois passés ensemble et la toute première expérience d’Edward Still comme T1 prend donc fin. Frank Defays sera le T1 ad interim.

Si le jeu des Carolos est souvent reconnu comme étant plutôt séduisant, ils ont cruellement manqué de réalisme dans les deux surfaces ces dernières semaines. Cinq défaites, une victoire et un match nul, c’est le bilan de leurs sept dernières rencontres. Insuffisant quand on vise les playoffs, forcément.

Et comme souvent en période de crise, c’est le coach (qui a inévitablement sa part de responsabilité) qui fait les frais des mauvais résultats. Un coach encore largement soutenu par les supporters des Zèbres, qui tiennent plutôt pour responsable la direction. Ils lui reprochent le manque d’investissement et les trop rares transferts rentrant lors des dernières fenêtres de transferts.

Alors un nouveau coach parviendra-t-il à donner un nouvel élan au club ? Rien n’est moins sûr ! Et la crise rode toujours du côté du Mambourg.