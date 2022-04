Le Sporting de Charleroi fait payer les abonnements pour les Europe play-offs, les supporters grincent des dents

Un choix qui est donc justifié par la qualité des adversaires mais pas seulement. Pour Chardon, il en va aussi de la bonne gestion économique du club.

On doit rester cohérent par rapport à la gestion économique du club. On préfère se retrouver dans le top 3 ou 4 des clubs les mieux gérés économiquement comme c’est le cas maintenant […] Evidemment qu’on a le plus grand respect pour nos supporters, on a d’ailleurs décidé d’appliquer des prix démocratiques, on est en moyenne à 12, 13 ou 15 euros par matchs, ce n’est pas non plus exagéré.