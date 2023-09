Le Sporting Charleroi décroche sa première victoire de la saison face à Courtrai

Ça y est, ils la tiennent leur première victoire ! Les Carolos ont battu Courtrai 1-0 ce samedi soir grâce à un but d’Isaac Mbenza inscrit à la demi-heure de jeu. Les Zèbres avaient plutôt bien la rencontre en mains au moment de l’ouverture du score, mais ils se sont ensuite un peu fait peur. En deuxième mi-temps, les débats étaient plutôt équilibrés jusqu’à une belle fin de match carolo où on était nettement plus près du 2-0 que de l’égalisation.

Après sept rencontres sans gagner, mais non sans proposer de belles choses, le Sporting de Charleroi brise "le mauvais sort" et lance vraiment sa saison. Il se donne un peu d’air en fond de classement (sept points) alors que Courtrai ne bouge pas de la dernière position avec deux unités.

Dimanche prochain, le Sporting se rendra à l’Union Saint-Gilloise pour tenter de confirmer. Courtrai recevra le Cercle Bruges vendredi.