Le Sporting Charleroi a déposé la demande de permis de bâtir pour son nouveau stade

"Aujourd’hui, nous signons tous les documents nécessaires à l’introduction du permis de bâtir de l’enceinte multifonctionnelle, et j’insiste sur ce terme, du club", a déclaré Bayat. "La 'ZebrArena' sera, je l’espère, le nouveau temple de spectacle de toute la Région. Je suis fier et ému, parce que c’est l’aboutissement de beaucoup de travail", a encore ajouté l’administrateur délégué, qui souligne qu’un "long travail de fond de près de 28 mois" a été nécessaire avant d’introduire ce permis. "Aujourd’hui, c’est comme une délivrance. C’est presque un accouchement. Un long accouchement, mais on y arrive !"