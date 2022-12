Le sport, une piste pour aider les personnes autistes.

Comment améliorer la qualité de vie et l’inclusion sociale des enfants présentant un Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) ? La question autour de ce trouble du neurodéveloppement prend de l’ampleur au fil des années. Selon l’Inserm (France), elle est en "constante augmentation", touchant environ 1 naissance sur 100.

Pour favoriser l'inclusion de ces enfants, la doctorante Olivia Collet porte, avec Play International et les laboratoires VIPS² et LP3C, un projet baptisé "Sport et autisme, un collectif pour l’inclusion". L’objectif ? Passer par l’activité physique et le jeu sportif pour accompagner les enfants TSA.

Pourquoi le nombre de cas diagnostiqués de trouble du spectre de l’autisme (TSA) est-il en constante augmentation ?

Auparavant, il était question de TED pour Trouble Envahissant du Développement. Pour diagnostiquer l’autisme, il fallait remplir trois critères. Cumuler le trouble des interactions sociales, le trouble de la communication et la présence de comportements, d’intérêts et d’activités à caractère restreints, répétitifs et stéréotypés.

La modification des critères de diagnostic permet de toucher une population plus large. Selon la Haute Autorité de Santé, il y a aussi une amélioration dans le repérage des professionnels de santé dans le diagnostic, même s’il reste quelques progrès à faire. Un TSA peut se diagnostiquer dès 18 mois. En France, il est posé en moyenne entre 3 et 5 ans.

Quelle place peut jouer la pratique sportive dans l’accompagnement des TSA ?

L’activité physique a des bénéfices sur le plan sensoriel, moteur, cognitif, physique, psychologique et social. Je me suis axé sur le plan social car il représente la majorité des difficultés rencontrées par une personne avec TSA.

Selon la littérature scientifique, l’activité physique diminue les comportements difficiles tels que les crises, les colères... Elle réduit également les comportements stéréotypés tels que les balancements, très présents dans le spectre du trouble de l’autisme. A contrario, elle favorise les comportements appropriés ou les "comportements à la tâche", c'est-à-dire les comportements attendus dans une situation donnée.

L’activité physique permet de développer les compétences sociales de ce public. Elle stimule les capacités de communication, augmente la participation sociale et améliore les relations interpersonnelles. Certains auteurs expliquent que l’activité physique crée un cadre naturel, ce qui favorise les interactions sociales de ce public.

Pour en retirer les bénéfices, l’activité physique doit être adaptée. L’environnement doit être adéquat, par exemple éviter les gymnases bruyants et sélectionner les participants. Dans le cas d’une activité avec des enfants neurotypiques, dits "ordinaires", on peut choisir ceux sensibilisés aux TSA par exemple. Sur l’activité en elle-même, on peut utiliser les intérêts spécifiques tels que l’utilisation d’un ballon jaune si cette couleur est appréciée par l’un des participants pour le faire rentrer dans l’activité.

Y a-t-il des différences en fonction des sports pratiqués ?

D’une manière générale, les activités physiques coopératives et les jeux sportifs sont privilégiés.

Les activités individuelles, appréciées par les enfants avec TSA, contribuent aussi à développer les interactions sociales, notamment par l'échange avec l’enseignant. La littérature scientifique précise que les activités sportives en opposition permettent également de travailler la relation sociale avec l’autre par la notion de respect de l’autre, de son espace.

Cependant, les activités collectives peuvent être un frein pour les personnes avec une TSA du fait de l’obligation d’interaction. Une rencontre sportive peut être synonyme de pression, notamment par leurs nombreuses règles. Autant d’éléments entraînant du stress et des réactions contre productives.

Comment différencier les activités collectives des sports coopératifs ?

Le sport collectif se base sur la compétition. Sur une équipe de 10 personnes, une d’entre elles peut être délaissée, sans influer sur la victoire. Les activités coopératives font participer tout le monde dans un but commun. Par exemple, dans le cadre du basket-ball, on peut adapter les règles en demandant que chaque joueur fasse une passe avant de pouvoir tenter de marquer un panier. L’important, c'est la notion de coopération et d'échange à travers tous les participants.

Quels sont les avantages pour un éducateur spécialisé de passer par l’activité physique ?

Dans le cadre du projet, on a mené une enquête auprès des professionnels. Plus de 85% des répondants mettent en place des activités physiques dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Pour les 15% restants, la moitié d’entre eux ne le font pas car elles sont déjà mises en place par un autre professionnel dans l’accompagnement de l’enfant. Peu importe le profil de l’enfant, l’activité physique est nécessaire, que ce soit pour lutter contre la sédentarité, améliorer le bien-être, le développement moteur, et pour l’autonomie.

L’éducateur spécialisé en tire des avantages sur tous les aspects mais c'est à lui de définir l'aspect sur lequel se concentrer. Dans le cas de l’aspect social, c’est à lui de se demander comment il peut axer spécifiquement sur ce plan. Il peut proposer des activités où les enfants doivent communiquer entre eux, faire une action. Sur l’autonomie, il peut réfléchir à des activités qui pourront l’aider par la suite à s’habiller tout seul par exemple.

L'une des difficultés réside dans la conciliation entre pratique d’activités physiques et Trouble du Spectre de l’Autisme. Pour le moment, il n’existe pas de réelle formation sur ce cas-là. L'intérêt de notre projet est de créer un programme pour outiller ces professionnels. Notre objectif est double : aider les enfants avec TSA, mais aussi ceux qui les accompagnent.