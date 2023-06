Le sport, une arme de propagande pour la guerre froide pendant près d’un demi-siècle

La décolonisation d’après-guerre entraîne une multiplication des états indépendants dont beaucoup vont former le Tiers-monde. Il s’y crée des fédérations sportives qu’il va falloir inclure dans les compétitions internationales qui vont devenir un enjeu de la guerre froide : "Cela va donner lieu à des luttes dans lesquelles les représentants soviétiques vont toujours se positionner à côté des représentants asiatiques et africains, contre les représentants américains et européens de l’Ouest. Et ce qui va être aussi intéressant, c’est de voir comment les victoires des athlètes de ces nouveaux pays indépendants, sont un moyen de faire connaître les causes nationales mais aussi de promouvoir les succès de modèle, et donc les Soviétiques vont jouer un rôle dans cela puisqu’ils vont apporter de l’aide, ils vont envoyer des techniciens pour permettre aux pays d’Asie et d’Afrique de construire des infrastructures, mais aussi de former des champions".