Le sport remède au handicap : Selma court, saute, lance et combat son hémiplégie de façon surprenante

Selma Van Kerm a tout juste seize ans, elle pratique l'athlétisme depuis qu'elle est enfant, malgré une hémiplégie droite dont elle est porteuse depuis la naissance. Venant d'une famille très sportive, c'est tout naturellement que la jeune enfant qu'elle était a imité son grand frère et sa grande soeur en se dirigeant vers l'athlétisme.

À côté du sport, Selma était alors suivie par des kinésithérapeutes et ergothérapeutes environ un jour sur deux. Mais une fois entrée à l'école secondaire, combiner une pratique intensive du sport avec ses études et les nombreux suivis médicaux devenait compliqué. L'adolescente a donc arrêté ses visites chez le kiné avec l'accord des médecins, tout en continuant le sport, de plus en plus régulièrement. Et au grand étonnement des médecins, son handicap n'a fait que progresser dans le bon sens. Si les bienfaits du sport ne sont pas un secret, dans une telle mesure ils épatent, même les médecins.

Très souvent parmi les dernières des nombreuses courses auxquelles elle participait petite au milieu des valides, Selma n'a jamais mal vécu cette situation, son immense optimisme prenant le dessus. Depuis qu'elle pratique le handisport (elle est également suivie par la Ligue Handisport), la coompétition est au-rendez-vous et elle peut réaliser des résultats, continuer à progresser. Car c'est bien cela son objectif, progresser, découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles personnes, avec un rêve au bout de tout ça : participer aux Jeux Paralympiques. Rencontre avec la pétillante Selma, une ado "comme tout le monde", qui ne se rend pas du tout compte qu'elle inspire un respect immense. Une ado hors norme, pas pour son handicap non, mais bien pour sa force de caractère sans limite.