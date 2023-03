Le sport pour lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression.

Guerre en Ukraine, crise économique, dérèglement climatique, hausse de la précarité contribuent à dégrader la santé mentale des populations. Un constat qui nécessite de renforcer les aides et les soins en la matière mais aussi la prévention. Et le sport pourrait amplement contribuer à lutter contre nombre de troubles mentaux. C'est la science et les autorités sanitaires qui le disent ! Il y a moins d'un mois, un rapport présenté par l'OMS et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) faisant état d'une hausse de la sédentarité et d'un niveau d'activité insuffisant dans l'Union européenne montrait qu'au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine pourraient permettre d'éviter 11,5 millions de nouveaux cas de maladies non transmissibles d'ici 2050, dont des cas de dépression.

"La pratique régulière de l’activité physique est l’une des choses les plus importantes que l’on puisse faire pour vivre en bonne santé. Non seulement elle réduit de manière significative le risque de nombreuses maladies non transmissibles mais elle améliore la santé mentale et accroît le bien-être", y explique le docteur Kremlin Wickramasinghe, chef par intérim du Bureau européen de l’OMS pour la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles.