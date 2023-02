Le sport peut vous aider à vous concentrer au travail

La sédentarité est source de nombreux dangers pour la santé, y compris dans la vie professionnelle. La nécessité de bouger au bureau s’impose de plus en plus. D’autant plus que cela contribuerait à la concentration et à la productivité des salariés.

C’est du moins ce qu’affirme une étude récemment parue dans le Journal of Applied Psychology.

L’absence de mouvement peut contribuer à l’apparition de troubles musculo-squelettiques et de lombalgies, tout en augmentant les facteurs de risques cardiovasculaires comme le surpoids, l’hypertension artérielle ou le diabète. C’est pourquoi les spécialistes conseillent aux travailleurs d’interrompre le plus possible les périodes assises pour bouger pendant quelques minutes.