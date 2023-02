Le sport permet-il de réduire les douleurs de l’endométriose ? Une étude est en cours et on peut s'y inscrire

L’endométriose est une maladie chronique qui provoque de violentes douleurs pour les femmes qui en souffrent. Une étude s’intéresse à l’impact des exercices physiques sur la diminution de la douleur. Les explications du professeur Pasquale Nardone.

Chaque mois, les ovaires produisent, à tour de rôle, un ovule qui peut potentiellement être fécondé. L’ovule descend dans les trompes de Fallope pour aboutir dans l’utérus.

L’utérus va aussitôt commencer à protéger ce foetus potentiel, en fabriquant, à partir de cellules souches, l’endomètre qui va couvrir la paroi utérine.

Si l’ovule n’est pas fécondé, l’ovule et l’endomètre doivent être expulsés et cela se passe via les règles menstruelles.

L’endométriose se caractérise par le fait que les cellules de l’endomètre ne sont pas expulsées mais remontent à travers les trompes de Fallope, colonisent l’ovaire où elles peuvent produire des kystes, prolifèrent vers la vessie, les intestins… On a retrouvé des cellules d’endomètre jusque dans le cerveau.

Les douleurs sont souvent violentes et peuvent provoquer fatigue, dépression, anxiété. 15% des femmes souffrent de cette maladie chronique pour laquelle il n’y a aucun traitement, en dehors de la pilule contraceptive, qui arrête le cycle hormonal.